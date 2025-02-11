«Легенда горы Тбау». Отрывок

Новости кино
Сериал покажут 17 февраля на телеканале «Россия»
Лайфстайл
Премьера фильма «ON и Она»
Спутник телезрителя
8 февраля, 23:10, Первый канал
Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 февраля, 00:00, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 10 на 11 февраля, 00:50, Дом Кино
Лайфстайл
Премьера фильма «Знакомство родителей»
Интервью
Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым
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