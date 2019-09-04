«Одесса». Трейлер №3

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О чем снимают в Германии: террор истории, глобализм и отчуждение
Новости кино
Актер сыграет главную роль в новом фильме Кирилла Плетнева.
Новости кино
Съемки второго сезона сериала стартуют через месяц.
Лайфстайл
Актриса побывала в Одессе
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Спутник телезрителя
4 сентября, 23:00, ТВ-3
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Провинциальный чиновник Алексей Вертков
страдает от экзистенциального кризиса.
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Теперь актриса снова может выезжать за рубеж
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Между супругами нет разногласий, но в суд они все-таки идут
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Семейная сага Валерия Тодоровского
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