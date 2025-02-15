«Универсальный язык»

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Второй сезон «Телохранителей» с Олегом Гаасом стартует 24 февраля

Интервью

Душан Глигоров: «Кино не дает ответов, иначе оно превращается в морализаторство»

Режиссер «Трассы», «Хрустального» и «Аутсорса» – о праве на ошибку, травматичном опыте прошлого и нравственной составляющей своих сериалов