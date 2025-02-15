«Мимо тёщиного дома». ТВ-ролик

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Интервью

Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»

Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым