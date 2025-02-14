«Городские шпионы». ТВ-ролик

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Исполнитель роли Данзаса – о сложном отношении к смешению жанров, работах Лотмана и стихах поэта

Роман Васильев: «В «Пророке» мы пошли хулиганским путем, как и сам Пушкин в свое время»

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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: Как устарела одна из самых известных женщин начала нулевых

Рене Зеллвегер и Хью Грант встречаются в продолжении знаменитой франшизы – снова спустя почти 10 лет