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«Под огнём». Трейлер на английском языке

трейлер

19 февраля 2025
Ирак, 2006 год. Подразделение морских котиков контролирует передвижение американских войск через территорию повстанцев. Режиссёр — Алекс Гарленд

«Папа умер в субботу»
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видео добавил посетитель Korolev
персоны
Алекс ГарлендКосмо ДжарвисКит КоннорДжозеф КуиннЧарльз Мелтон
фильмы
Под огнём

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   20.02.2025 - 13:19
Попробуй каждого спаси. Голодранцы с автоматами наводил не мало шороху, сражались как умели. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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