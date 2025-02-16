«Катя». Отрывок

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Новости кино Почетный приз «Атаке титанов» и рисунок на Луне: главные новости аниме за неделю А также лучшая японская музыка и манга на английском языке

Новости кино «Слепой метод» с Дмитрием Исаевым и Евгенией Вайс завершится 29 мая На ТВЦ состоится премьера четвертого сезона детектива

Новости кино В конце мая покажут новые мелодрамы с Михаилом Химичевым, Игорем Стамом и Яном Ильвесом На «Dомашнем» продолжается линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви»

Обзор сериалов Карбюратор – купить, Родину – не опозорить: 25 лет сериалу «Убойная сила» Андрей Федорцов и Константин Хабенский в поисках новой национальной идеи (и зеленого джипа)