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«Тень волка». Трейлер на английском языке

трейлер

23 февраля 2025
Нико чувствует дикую трансформацию внутри себя и раскрывает ужасающую тайну, которую от него скрывала семья. В главной роли — Раньеро Монако Ди Лапио

«Гипнозис»
«Маленькие истории»
«Ужасающие»
«Граница Миров». ТВ-ролик №3
«Клинер». Отрывок

видео добавил посетитель You
персоны
Этторе БельмондоРаньеро Монако Ди ЛапиоМария Грация КучиноттаКристофер Ламберт
фильмы
Тень волка

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   24.02.2025 - 12:05
Уже старенький итальянский ужастик об одном потомственном оборотне. Для Италии пойдет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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анонс

«Ужасающие»
«Ужасающие»
Лорен Лавера хочет отреставрировать старинную картину, но чем больше она открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие кошмары

Афиша кино >>

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