«Молодая». ТВ-ролик

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Рецензии на фильмы «Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»? Никита Ефремов и Владимир Любимцев в супергеройском фэнтези по сюжету сказочной былины

Обзор сериалов Карбюратор – купить, Родину – не опозорить: 25 лет сериалу «Убойная сила» Андрей Федорцов и Константин Хабенский в поисках новой национальной идеи (и зеленого джипа)

Новости кино Дети шпионов, «Одни из нас» и Никита Кологривый: главные трейлеры за неделю А ещё ритуал воскрешения, смертельная эпидемия и мотивационные коучи

Спутник телезрителя «Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор В ночь с 25 на 26 мая, 02:00, viju TV1000 русское

Новости кино В конце мая покажут новые мелодрамы с Михаилом Химичевым, Игорем Стамом и Яном Ильвесом На «Dомашнем» продолжается линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви»

Лайфстайл Выбор киноведов: Татьяна Друбич, Александр Робак и Дарья Екамасова Церемония вручения кинопремии «Белый слон»