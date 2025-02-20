Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пальма-2». Трейлер №2

трейлер

20 февраля 2025
Овчарка Пальма отправляется в опасное приключение на поиски медвежонка. В главных ролях: Леонид Басов, Виктор Добронравов

«Отдам маму замуж». ТВ-ролик
«Выбираю нас». ТВ-ролик
«Только Насти не хватало». ТВ-ролик
«Тёрки!». Трейлер на японском языке
«Одержимый». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Леонид БасовЕвгения ДмитриеваВиктор ДобронравовВладимир ИльинВладимир КандауровВалерия Федорович
фильмы
Пальма-2

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   24.02.2025 - 13:39
Можно не создавать проблем в семье и не надо будет потом извиняться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Джейн Остин испортила мне жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Нэчжа побеждает Царя драконов
боевик, приключения, фэнтези
Китай, 2025
100% тигр
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2024
Быстрее ветра
боевик, драма, спортивный фильм
Бельгия, Франция, 2025
Виновата любовь
комедия, мелодрама, экранизация
Канада, 2024
Игры возмездия
боевик, триллер
Великобритания, США, 2025
Кукушка
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram