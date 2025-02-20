«Пальма-2». Трейлер №2

Спутник телезрителя
26 мая, 23:30, РЕН ТВ
Главная тема
Иван Янковский, Юра Борисов и первый русский суперкар.
Рецензии на фильмы
Как авторская анимация КНР превзошла хиты Голливуда
История кино
Вячеслав Шмыров рассказывает историю создания картины, и что осталось за кадром
Лайфстайл
Осталось только его поймать
Лайфстайл
Точнее об их отсутствии
Лайфстайл
Екатерина Стеблина беременна третьим ребёнком
Интервью
Новая жительница «Двух холмов» — о сатире, выборе ролей, животных и Тарантино
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