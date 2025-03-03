«Волшебный единорог». Трейлер на английском языке

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Кино-Театр.Ру пробует заглянуть в голову американских киноакадемиков
Новости кино
На Пятом канале состоится премьера третьей части сериала
Рецензии на фильмы
Первая часть отечественной сказки, которая, увы, проигрывает недавнему голливудскому мюзиклу
Рецензии на фильмы
Паоло Соррентино снял байопик современной сирены
Лайфстайл
97-я церемония вручения премии "Оскар"
Интервью
Режиссер и сценарист сериала — о новизне героини, дальнейшем сюжете и румынском кино
Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Лайфстайл
Вечеринка Vanity Fair
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