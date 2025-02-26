«Последний экзорцист»

Новости кино
НТВ приступил к съемкам третьего сезона остросюжетной драмы
Лайфстайл
Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания
Рецензии на фильмы
В российском прокате с 5 июня
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Рецензии на фильмы
Два Майкла Б. Джордана и необычный взгляд на кровососов режиссера «Черной пантеры»
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Выпустить фильм планируют в 2026 году
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Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»
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