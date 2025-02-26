«Последний экзорцист»

что почитать?

Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

В российском прокате с 5 июня

События 1993-го, пушкинский «Годунов» и фильм в фильме: 5 причин посмотреть «Самозванцев»

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

Два Майкла Б. Джордана и необычный взгляд на кровососов режиссера «Черной пантеры»

Выпустить фильм планируют в 2026 году

За новые приключения Петрова и Васечкина возьмется режиссер Петр Тодоровский

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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»