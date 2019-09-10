«Ученица чародея»

Лайфстайл
Актриса дала эксклюзивное интервью об отношениях с детьми
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Во всём виновата политика
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Интервью
Популярный актер о работе в «Дорогом папе», фильмах, основанных на реальных событиях, и озвучании анимации
Ролики фильмов
Библиотекарь Анастасия Городенцева
находит чудесный рецепт, с помощью которого можно исправить один день из жизни.
Новости кино
Сериал «Галка и Гамаюн» выйдет на Первом канале 16 сентября.
Новости кино
Сериал «Замок из песка» стартует 16 сентября на «России 1».
Ролики фильмов
Екатерина Рябова
вместе с маленьким сыном переезжает в новый город в надежде укрыться от людей, которые ей угрожают.
Спутник телезрителя
10 сентября, 23:00, ТВ-3
Ролики фильмов
Александра Никифорова
начинает переводить роман писателя Ханса Лундстрема и обнаруживает в нем намеки на кошмары, происходящие вокруг нее.
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Хорошие жены, плохие мужья, психологи, гинекологи, уголовники и другие герои отечественных телешоу, за которыми мы будем следить в этом сезоне
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