«Снежный папа». ТВ-ролик

Интервью
Юрий Колокольников, патроны, казахстанские степи и другие слагаемые нового постапокалипсиса
Спутник телезрителя
22 февраля, 23:45, ТВ-3
Обзор сериалов
Музыкальный ромком о лондонской богачке и вологодском солдате
Главная тема
Этот год стал настоящим праздником для любителей кино. Каждая новая лента — это уникальное путешествие, полное эмоций, неожиданных поворотов и вдохновения. От захватывающих сюжетов до потрясающей визуализации — 2019 год подарил нам настоящие шедевры, которые запомнятся надолго. Готовьтесь погрузиться в мир кино.
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Открытие выставки CPM
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Лайфстайл
Премьера фильма «Северный полюс»
Спутник телезрителя
21 февраля, 21:30, Россия-1
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