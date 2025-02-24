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Деконструкция «Планета обезьян»
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«Алиса в стране чудес»

трейлер

24 февраля 2025
15-летняя школьница Анна Пересильд попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Экранизация детского спектакля на стихи Владимира Высоцкого

«Новый мужчина в новое время». Трейлер с английскими субтитрами
«Три плюс три»
«Снежный папа». ТВ-ролик
«Связанное счастье». ТВ-ролик
«Резиденция». Тизер на английском языке

видео добавил посетитель Sputnik

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Алиса в стране чудес

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Деконструкция «Планета обезьян»

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