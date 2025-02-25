Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Меченосец»

трейлер

25 февраля 2025
Артём Ткаченко слишком опасен, чтобы жить среди людей. Он обладает силой, способной уничтожить все на своем пути. Но однажды на его пути появляется Чулпан Хаматова

«Рок — женская скромность». Трейлер №2 на японском зыке
«Алая река». Трейлер на английском языке
«Запретная правда». ТВ-ролик
«Резиденция». Трейлер на английском языке
«Представьте себе». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Алексей ГорбуновЛеонид ГромовДмитрий МухамадеевАртём ТкаченкоЧулпан ХаматоваФилипп Янковский
фильмы
Меченосец

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Бассейн
детектив, драма, экранизация
Франция, Италия, 1968
В потерянных землях
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, Канада, США, 2025
Бабушка на миллион
драма, комедия
Таиланд, 2024
Заложница в собственном доме
детектив, триллер
США, 2024
Реинкарнация. Предсмертные муки
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Универсальный язык
арт-хаус, драма, комедия, трагикомедия
Иран, Канада, 2024
Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, научная фантастика, приключения
Россия, 2025
Мой парень — принц
комедия, мелодрама, фэнтези
Бразилия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram