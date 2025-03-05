«Опустошение». Тизер на английском языке

Новости кино
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Кино-Театр.Ру пробует заглянуть в голову американских киноакадемиков
Новости кино
Всё, что нужно знать о финальной трилогии самого кассового аниме планеты
Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Новости кино
Премьера продолжения детектива состоится 10 марта
Рецензии на фильмы
Первая часть отечественной сказки, которая, увы, проигрывает недавнему голливудскому мюзиклу
Интервью
Режиссер и сценарист сериала — о новизне героини, дальнейшем сюжете и румынском кино
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