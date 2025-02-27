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Кино-Театр.Ру пробует заглянуть в голову американских киноакадемиков
Интервью
Мартин Кэмпбелл, Дэйзи Ридли, Клайв Оуэн и Каллум Кристофер Грант ответили на вопросы о съемках боевика
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Первая часть отечественной сказки, которая, увы, проигрывает недавнему голливудскому мюзиклу
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