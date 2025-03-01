«Пара на пару»

Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Новости кино
Премьера продолжения детектива состоится 10 марта
Лайфстайл
97-я церемония вручения премии "Оскар"
Лайфстайл
Вечеринка Vanity Fair
Рецензии на фильмы
Паоло Соррентино снял байопик современной сирены
Интервью
Режиссер и сценарист сериала — о новизне героини, дальнейшем сюжете и румынском кино
Спутник телезрителя
2 марта, 05:05, 5 канал
Рецензии на фильмы
Первая часть отечественной сказки, которая, увы, проигрывает недавнему голливудскому мюзиклу
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