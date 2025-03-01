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«Пара на пару»

трейлер

1 марта 2025
Преподаватель Дмитрий Чеботарёв пытается вернуть жену, ушедшую к богатому мужчине

«Батя 2. Дед»
«Опустошение». Тизер на английском языке
«Назови меня любимой». ТВ-ролик
«Счастье на паузе». ТВ-ролик
«Смерть единорога». Трейлер №2 на английском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Ирина ГорбачёваЕвгений ЕгоровВладимир КоттАлександр РобакДмитрий ЧеботарёвУльяна Чжан
фильмы
Пара на пару

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Бассейн
детектив, драма, экранизация
Франция, Италия, 1968
В потерянных землях
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, Канада, США, 2025
Заложница в собственном доме
детектив, триллер
США, 2024
Реинкарнация. Предсмертные муки
драма, триллер, фильм ужасов
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арт-хаус, драма, комедия, трагикомедия
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Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, научная фантастика, приключения
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комедия, мелодрама, фэнтези
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