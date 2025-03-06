«Майнкрафт». Трейлер №3 на английском языке

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Иван Колесников и Сергей Жарков вернулись в «Первый отдел»

Марк Эйдельштейн заснял, как они с Юрой Борисовым провели время на «Оскаре»

Апрельский дождь: «Мужчина и женщина» — московский альманах на мотив оттепельного кино

«Его фильмы не стоят и двух минут Тарковского»: Алексей Герман-младший, Андрей Звягинцев и Николай Бурляев о скандале вокруг Сарика Андреасяна

Интервью

«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»

Продюсеры и авторы сценария праздничного фильма – о музыкальных номерах, ностальгии и аудитории, которую может привлечь проект