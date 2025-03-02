«Изгой-3». ТВ-ролик

Научный прорыв опытных учёных-физиков Норы и Эктора позволяет им перенестись из 1966-го в 2025-й год
Честность и принципиальность следователя Стивена Мойера
дают трещину, когда в его жизни вновь появляется его отец — один из самых известных арт-мошенников в Великобритании
Момо Аясэ и Кэн Такакура отправляются в квартал горячих источников. Им предстоит раскрыть тайну Дзидзи — бывшего возлюбленного Момо, и его семьи
Случайное знакомство Барби Феррейры
с тёзкой её отца перерастает в дружбу, помогающую ей по-новому взглянуть на жизнь и изменить её к лучшему
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