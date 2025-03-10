«Дипломат». Трейлер на языке хинди

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Кай Шрайбер принял участие в показе Valentino

Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме

Гости показов Victoria Beckham, Vivienne Westwood, Nina Ricci, Valentino и Balenciaga

Неделя моды в Париже: Zivert, Рената Литвинова и Марк Эйдельштейн

Премьера сериала состоится в эфире НТВ

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В ночь с 11 на 12 марта, 00:05, СТС