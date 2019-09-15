«Рождество на двоих»

ревью

Интервью Максим Лагашкин: «Не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать» Актер о дружбе с Александром Робаком и работе с Борисом Хлебниковым

Новости кино Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг станут бессмертными Они сыграют в новом триллере Антуана Фукуа.

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Никита Джигурда, Агата Муцениеце и Влад Соколовский Хроника стиля за неделю

Новости кино Майкл Фассбендер сыграет в новом фильме Тайки Вайтити Картина «Следующий год – победный» будет снята еще до четвертого «Тора».

Новости кино Короткометражную анимацию «Союзмультфильма» увидят в Китае Студия подписала соглашение о намерениях с компанией Beijing Joy Culture Media Co.

Ролики фильмов «Эверест». Трейлер №4 Юный йети, отбившийся от своих сородичей, оказывается в мегаполисе, где за ним начинается охота.

Спутник телезрителя «Человек-муравей»: Мистер Мускул 15 сентября, 18:40, СТС

Лайфстайл Кира Найтли стала мамой во второй раз О беременности актрисы стало известно в мае

Ролики фильмов «Эверест». Трейлер №3 Девушка Лу отправляется на Эверест, чтобы отыскать дом для дружелюбного йети.