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«Авиатор»

трейлер

7 марта 2025
В 1929 году Александр Горбатов становится жертвой эксперимента по крионике. В 2025 году ученый Константин Хабенский размораживает его в лаборатории

«Геройчики. Незваный гость»
«Киллер» ТВ-ролик №3
«Искупление»
«Пираты опасного моря: Капитан Клык»
«Падение короны»

видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Александр Горбатов (II)Егор КончаловскийИлья КоробкоДарья КукарскихЕвгений СтычкинКонстантин Хабенский
фильмы
Авиатор

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   7.03.2025 - 14:18
Его как минимум не должны понимать. А еще смешно, что тела находятся в кусках льда в подвале. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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