«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №3 на японском языке

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Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении

Интервью

Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»

Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты