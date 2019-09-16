«Люди Икс: Тёмный феникс». Альтернативный финал

анонс

Летом 1984 года пятеро друзей из Лос-Анджелеса едут работать вожатыми в лагере «Рэдвуд».

15 сентября

«Эверест». Трейлер №4

Юный йети, отбившийся от своих сородичей, оказывается в мегаполисе, где за ним начинается охота.