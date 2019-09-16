«Сельма в городе призраков»

ревью

Выросшая в приёмной семье Сельма отправляется в Город Призраков, чтобы найти своих настоящих родителей.

Интервью

Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее»

Актер о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье