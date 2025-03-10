«Электрический штат». Трейлер №3 на английском языке

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Выбираем идеального мужа среди горячих актеров
Новости кино
Актер подарил голос герою Супербратану — автору личной методики «мужского мужества»
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Режиссёр прошёлся по авторскому кино
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Жена Тома Круза, любовница Энтони Хопкинса, жертва Александра Скарскарда
Новости кино
Съемки фантастического детектива начнутся в конце марта
Лайфстайл
Открытие Международного фестиваля дебютов «Дух огня»
Рецензии на фильмы
Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро и Ко ищут любовь
Интервью
Продюсеры и авторы сценария праздничного фильма – о музыкальных номерах, ностальгии и аудитории, которую может привлечь проект
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