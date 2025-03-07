«Наша Russia. 8 марта». ТВ-ролик №5

Лайфстайл
Неделя русской культуры в Иране совпала с бомбёжками Израиля
Обзор сериалов
Готовимся к яркому телесезону
Интервью
Актриса – о сериале «Доктор Вера», переключении с драмы на комедию и музыке
Лайфстайл
Актриса призналась, что влюблена
Лайфстайл
Между возлюбленными возникло напряжение из-за творческих неудач певицы
Новости кино
Многосерийный проект режиссера Сергея Гинзбурга
рассказывает об эпохе Петра Великого
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 июня, 03:00, ОТР
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Говорящие мишки, советские школьники в космосе, гигантские персики и тихие победители «Оскара»
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