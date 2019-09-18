«Селфи на память»

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Интервью Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» Звезда испанского кино о триллере «Влечение» и желании поработать с Педро Альмодоваром

Новости кино Фильмы Подгаевского, Бондарчука и Файзиева увидят зарубежные зрители Подведены итоги работы российских кинокомпаний в Торонто.

Новости кино Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд» В нем герой Александра Лыкова открывает новый отель.

Новости кино Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании» Елена Коржаева и Андрей Щиголев рассказывают о значении кинофестивалей.

Новости театра Олег Басилашвили сыграет главную роль в первой премьере сезона БДТ Это будет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдоны.

Главная тема «Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал Что нужно знать при просмотре фильма с тремя альтернативными вселенными

Новости кино И все заиграет новыми красками: съемки сериала «257 причин, чтобы жить» Репортаж со съемочной площадки проекта, где Полина Максимова побеждает болезнь, но не предрассудки вокруг.