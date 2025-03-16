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«Хозяин-2». ТВ-ролик №3

телеролик

16 марта 2025
Хозяин в городе может быть только один. Денис Никифоров наведёт порядок в городе

«Человек в моём подвале». Трейлер на английском языке
«Ложная тревога». ТВ-ролик
«Мир Юрского периода: Перерождение». Тизер-трейлер на английском языке
«Олдскул»
«Голый пистолет». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Наталья1982
персоны
Василий КопейкинМирослав МаличДенис НикифоровЕвгений СлавскийИрина ТаранникДарья Юргенс
фильмы
Хозяин-2

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   18.03.2025 - 21:20
Хозяин, у которого в руках не показали ни разу оружия. Вокруг преступность, куча трупов, а он видимо кулаками решает вопросы или еще лучше, харизмой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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