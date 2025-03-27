«Инцидент Дарвина». Тизер на японском языке

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«РЭД»: Если бы старость могла

Актеры отправятся в 1895 год

Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

«Сначала непонимание, потом осознание, принятие»: Жена Александра Петрова рассказала о беременности и семейной жизни с актёром

В ночь с 26 на 27 марта, 01:25, Hollywood

«Офицер и шпион»: Полански и мы

Актриса не пришла поддержать возлюбленного на премьеру

Интервью

Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями