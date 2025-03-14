«Ждун». Промо

Спутник телезрителя
19 марта, 06:35, Кино ТВ
Новости кино
Актеры получили главные роли в новой романтической комедии Дональда Петри «Последнее пристанище»
Интервью
Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится
Рецензии на фильмы
Сценаристка «Пингвинов моей мамы» снимает о снеге, степи и сплине
Новости кино
Премьера многосерийной драмы состоится 24 марта на НТВ
Спутник телезрителя
20 марта, 22:05, СТС
Новости кино
Популярный голливудский актер отмечает юбилей
Лайфстайл
Премьера сериала «Опасная близость»
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