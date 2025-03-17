«Взаимонепонимание»

Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Обзор сериалов
Третий сезон популярного сериала с Максимом Матвеевым выходит на ТВ
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15 апреля, 21:30, Первый канал
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Актриса опубликовала фотографию паспорта и сообщила о переменах
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Детективная драма выйдет на Иви 18 марта
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Режиссёр предложила роль секунданта Ксении Собчак
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Как Уолт Уитмен, тотальный футбол и даже ромкоммунизм могут пригодится в жизни
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