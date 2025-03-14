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«Свои. Баллада о войне»

трейлер

14 марта 2025
Группа разведчиков-операторов должна выполнить боевую задачу, почти не имея шансов остаться в живых. В главной роли — Константин Демидов

«Человек в моём подвале». Трейлер на английском языке
«Ложная тревога». ТВ-ролик
«Мир Юрского периода: Перерождение». Тизер-трейлер на английском языке
«Олдскул»
«Голый пистолет». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель omela
персоны
Артём АртёмовКонстантин Демидов (II)Анна КотлярСергей МаховиковАндрей ФилиппакЛариса Шахворостова
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Свои. Баллада о войне

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