«Свои. Баллада о войне»

Новости кино
Детектив покажет НТВ
Спутник телезрителя
21 июня, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актёру приписывают роман с тренером по скалолазанию
Лайфстайл
Актёр чувствует, как теряет контроль над телом
Фестивальная колонка
Фестиваль сериалов «Пилот» открылся проектом о нелегкой судьбе эмигрантов
Новости кино
Популярной советской и российской актрисе театра и кино было 90 лет
Интервью
Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе
Новости кино
Премьера исторического сериала состоится в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на медиаплатформе «Смотрим»
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