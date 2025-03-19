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«Чумовая пятница 2». Трейлер на английском языке

трейлер

19 марта 2025
Спустя годы Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис вновь оказываются в центре приключений. Кажется, эта пятница станет ещё более чумовой...

«Я с тобой задыхаюсь»
«Самозванец». ТВ-ролик №2
«Однажды в Залесье». ТВ-ролик
«Джун и Джон»
«Одно целое». Тизер

видео добавил посетитель omela
персоны
Кристина ВидалНиша ГанатраДжейми Ли КёртисЛиндси ЛоханЧад Майкл МюррейМарк Хармон
фильмы
Чумовая пятница 2

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 20:39
Дисней некуда деньги девать. Сняли примитивную комедию, не сложно понять по трейлеру. читать далее>>
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анонс

«Джун и Джон»
«Джун и Джон»
Джон всегда играл по правилам. Джун живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Режиссер — Люк Бессон
1 комментарий

Афиша кино >>

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