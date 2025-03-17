«Капитан четвёртого ранга»

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Мышка Эдда обожает гонки и мечтает о славе. Европейский Гран-При — её шанс войти в историю и спасти семью от разорения

22 июня

«Омерзительная четвёрка»

В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный и враждебно настроенный человек, утверждая, что он полицейский и преследует опасного браконьера. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди