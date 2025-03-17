Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Афоня». ТВ-ролик

телеролик

17 марта 2025
Комедия про мстительного домового Афанасия! В главной роли — Тимофей Зайцев

«сНежный человек»
«Где наши деньги?»
«Чёрный факел». Трейлер на японском языке
«Я продолжаю танцевать». ТВ-ролик
«Гипнозис». Трейлер №2

видео добавил посетитель omela
персоны
Анна АрдоваИрина БезрядноваВиктор БычковАлександр ГоловинТимофей ЗайцевВасилий СвиридовКонстантин Трофимов
фильмы
Афоня

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   18.03.2025 - 21:12
Попытались сделать домовенка Кузю из взрослого мужика, даже испачкали как в мультике. Совсем не обязательно это надо было делать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Небесный замок Лапута
научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Жар-птица
драма
Россия, 2024
200% Волк
боевик, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2024
Астрал. Спуск к дьяволу
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Ждун
комедия, научная фантастика, семейное кино
Россия, 2025
Пальма-2
приключения, семейное кино
Россия, 2025
Босс
драма, криминальный фильм, триллер
Италия, Франция, 2024
Шоугёрл
мелодрама
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен