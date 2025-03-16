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«Баллада о Джеке и Роуз». Трейлер на английском языке

трейлер

16 марта 2025
Однажды в жизни отца и дочери появляется незнакомая женщина, и мир в одночасье рушится. В главной роли — Дэниел Дэй-Льюис

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«Революция оммёдзи: Перерождение». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель yanna
персоны
Камилла БелльПол ДаноДэниел Дэй-ЛьюисКэтрин КинерРебекка Миллер
фильмы
Баллада о Джеке и Роуз

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анонс

«Шерлок и дочь»
«Шерлок и дочь»
Молодая американка узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис). Теперь с помощью дедуктивного метода он должен узнать тайну ее происхождения

Афиша кино >>

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