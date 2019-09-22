«Малефисента: Владычица тьмы». Трейлер №3

ревью

«Гемини». Актеры о фильме

«Пилот»: Ирина Розанова, Катерина Шпица и Евгения Брик

Александр Петров и Леонид Парфёнов получили приговоры за чтение русской классики

Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях

Мэрилин Мэнсон присоединился к «Американским богам»

Новости кино

В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино

Смотр состоится в кинотеатре «Победа» с 26 по 28 сентября.