«Верить — не верить». ТВ-ролик

анонс

«Обычный роман в Коулуне». Трейлер №2 на японском языке

«Волейбол!! Куда уходят чудовища». Тизер на японском языке

Драма о взрослении старшеклассников, посвятивших себя волейболу

«Волейбол!! Против Маленького Гиганта». Трейлер на японском языке

19 марта

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №3 на японском языке

Первый фильм завершающей трилогии о демоноборце Тандзиро и его друзьях