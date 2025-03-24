«Счастливчик Гилмор 2». Тизер-трейлер на английском языке

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Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой

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Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля

Мария Миронова и Мария Голубкина впервые вышли на сцену вместе

«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений

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Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

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