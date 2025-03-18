«Материалистка». Трейлер на английском языке

что почитать?

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

Андрей Смоляков с прогрессирующей болезнью Альцгеймера охотится на маньяка

Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства

Интервью

Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится