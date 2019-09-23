«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры»

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Лайфстайл Кристина Асмус рассказала, почему решилась полностью обнажиться перед камерой Актрисе пришлось сняться в очень откровенных сценах в фильме «Текст»

Лайфстайл «Меня мама била в детстве»: Борис Корчевников рассказал о методах воспитания своей мамы Актер откровенно поговорил о детстве с героем программы «Судьба человека»

Спутник телезрителя «Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето 23 сентября, 20:00, РЕН ТВ

Фестивальная колонка Евразийский мост-2019: Я/Мы – Александр Петров В Крыму состоялась мировая премьера «Текста», претендующего на статус самого актуального отечественного фильма года