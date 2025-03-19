«Сердце пирата». Отрывок

Лайфстайл
Премьера сериала «Опасная близость»
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Андрей Смоляков с прогрессирующей болезнью Альцгеймера охотится на маньяка
Лайфстайл
Актриса подтвердила давно ходившие слухи
Новости кино
Мистический триллер покажет Okko
Спутник телезрителя
22 марта, 22:35, Первый канал
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Экс-телеведущий поделился впечатлениями о постановке
Спутник телезрителя
19 марта, 06:35, Кино ТВ
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Столкнулись как-то на дороге пластический хирург, популярная певица и домашний тиран
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