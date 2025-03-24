«Балерина». Трейлер №2 на английском языке

Новости кино
Популярной советской актрисе было 85 лет
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За что мы любим самого известного режиссера аниме
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Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля
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Расследование ведут знатоки эмодзи
Новости кино
Съемки драмы проходят в Костромской области
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Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями
Спутник телезрителя
21 марта, 17:30, viju TV русское
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Беглый турецкий воин влюбляется в девушку-колдунью из итальянской деревушки
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