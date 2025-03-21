«ВИА «Васильки». Тизер

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Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия»

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Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля

Мария Миронова и Мария Голубкина впервые вышли на сцену вместе

Комедия с балабановскими мотивами в Мексике

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Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится