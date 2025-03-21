«Сокровища гномов»

Спутник телезрителя
23 марта, 05:20, Россия 1
Лайфстайл
Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля
Интервью
Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится
Главная тема
Королевы, колдуньи, модницы и обладательницы щупалец
Лайфстайл
Экс-телеведущий поделился впечатлениями о постановке
Спутник телезрителя
21 марта, 17:30, viju TV русское
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки продолжения детективного сериала
Лайфстайл
Премьера исторического блокбастера «Эль Турко»
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