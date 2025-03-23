«Ночь с психопатом»

Спутник телезрителя
22 марта, 22:35, Первый канал
Интервью
Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится
Спутник телезрителя
21 марта, 17:30, viju TV русское
Новости кино
Мистический триллер покажет Okko
Лайфстайл
Экс-телеведущий поделился впечатлениями о постановке
Главная тема
Королевы, колдуньи, модницы и обладательницы щупалец
Спутник телезрителя
23 марта, 05:20, Россия 1
Лайфстайл
Новые подробности трагедии
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