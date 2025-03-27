«Обещанные сердца». Трейлер на английском языке

что почитать?

"Как всё было на самом деле"

Российское «Черное зеркало» — с чеховскими мотивами и тропическими пейзажами

«On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом

Интервью

Илья Учитель: «Папа мне никогда никакие мудрости конкретными фразами не доносил»

Режиссер фильма «Батя 2. Дед» – о работе на «домашней студии», богатой мимике Евгения Цыганова даже в пластическом гриме и любви, которая идет из детства и не зависит от поколений